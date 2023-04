Basket Prima Divisione: si è chiuso il 9° turno di ritorno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: Ponte Lambro torna alla vittoria e sbanca il campo dell'Alebbio

Calato il sipario sul 9° turno di ritorno del campionato di basket Prima Divisione e lo ha fatto con il successo nel posticipo dell'Olimpia Ponte Lambro che è tornata al successo sbancando il campo dell'Alebbio Como per 53-59. Due punti pesanti in chiave salvezza per i gialloneri che già stasera tornano in campo. Già perchè oggi si apre il 10° turno con due anticipi: il derby proprio tra Ponte Lambro e Albavilla oltre ad un interessante Socco-Menaggio Rosso.

I risultati del 9° turno di ritorno del girone F

Venerdì 14 Comense-Menaggio 103-27 ; domenica 16 ore 20.30 Albavilla -Mariano Bianco 81-88, Guanzate-Socco 45-34, Mariano Rosso-Antoniana 50-45, Senna-Leopandrillo 55-62; lunedì 17 Cucciago-Cabiate 72-53; martedì Alebbio-Ponte Lambro 53-59.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 42; S. Ambrogio Mariano Bianco 38; Osg Guanzate 30; Cabiate, Gladiatori Albavilla, Cucciago Bulls 28; Socco 24; Leopandrillo Cantù 22; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 12;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 7; Menaggio 4.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone F

Mercoledì 19 ore 21.15 Ponte Lambro-Albavilla, Socco-Mariano Rosso; giovedì 20 ore 21 Antoniana-Senna; domenica 23 ore 21 , Cabiate-Alebbio, Menaggio-Guanzate, 21.30 Mariano Bianco-Comense rinviata al 9 maggio Leopandrillo-Cucciago,