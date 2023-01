Basket Prima Divisione: si apre oggi il penultimo turno d'andata del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: stasera fari puntati sul derbyssimo brianzolo Cucciago Bulls-Senna

Il tempo di archiviare l'11° turno stagionale ed ecco che il campionato di basket Prima Divisione maschile torna in campo. Questa sera infatti si apre il penultimo turno d'andata nel girone F lombardo con un ghiotto anticipo il derby "made in brianza" Cucciago Bulls-Senna in programma alle ore 20.30. Un cerby che si annuncia aperto visto che si affrontano due squadre in salute e reduci da due vittorie importanti. Domani mercoledì 25 poi si giocheranno altri due anticipi interessanti Albavilla-Leopandrillo e Socco-Mariano Bianco. A due gare dalla fine del girone d'andata si lancia così la volata per il titolo d'inverno tra Comense e Mariano Bianco anche se i nerostellati partono con il vantaggio di 2 punti e hanno anche la gara con Menaggio da recuperare.

Così il prossimo turno, 12° d'andata del girone F

Martedì 24 ore 20.30 Cucciago-Senna; mercoledì 25 ore 21.15 Albavilla-Leopandrillo, ore 21-30 Socco-Mariano Bianco; venerdì 27 ore 21.30 Alebbio-Antoniana; domenica 29 ore 18 Comense-Cabiate, ore 21 Mariano Rosso-Menaggio, Guanzate-Ponte Lambro.

Classifica aggiornata del girone F

Comense* 20; Mariano Bianco 18; Cabiate, Guanzate, Albavilla 14; Cucciago, Antoniana 12; Leopandrillo, Socco* 10; Mariano Rosso 8; Alebbio 6; Ponte Lambro, Senna 4 Menaggio* 2. (1 gara in meno).