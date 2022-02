Basket Promozione fa festa il Sant'Ambrogio Mariano che centra il secondo successo stagionale

Pallacanestro minors risultati

Si è chiuso ieri sera il 7° turno di ritorno del campionato di basket Promozione maschile che si è rivelato particolarmente fortunato per le squadre lariane del girone Como1. Infatti dopo il successo nell'anticipo del Sidergorla contro la Besanese, ieri sera è arrivata anche la seconda vittoria stagionale per il Sant'Ambrogio Mariano che in casa ha superato la Veranese per 55-43. Il team biancorosso resta all'ultimo posto ma questa vittoria è importante per l'ambiente e il morale in vista dei prossimi impegni. Il campionato tornerà già lunedì 14 quando il Sidergorla recupererà contro il Binzago.

I risultati del 7° turno di ritorno girone Como1

Lunedì 7 febbraio Sidergorla Playground-Besanese 58-49; martedì 8 r5 Fuori Giussano-Binzago 66-58; giovedì 10 Cesano Seveso-Sovico 68-55; venerdì 11 ore21.30 S. Ambrogio Mariano-Veranese 55-43.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 18; Binzago 14; Sidergorla Playground Team, Besanese, 5 Fuori Giussano 10; Veranese, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 4.

Il programma del 7° turno di ritorno girone Como1

Recupero 6° turno lunedì 14 febbraio Binzago-Sidergorla Playground; martedì 15 Veranese-Giussano; giovedì 17 Sovico-Binzago; sabato 19 ore 20 Mariano-Besanese; domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso.