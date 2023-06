Basket Promozione: ultime gare decisive nei playoff e nei play in lombardi.

Basket Promozione: il Gigante Inverigo schianta i Baby Santos vola in finalissima

Missione compiuta dl Gigante Invergo che vola in finale dei play off Gold del campionato di basket Promozione maschile. Il team diretto da coach Davide Pina ha vinto gara 3 della serie di semifinale superando in casa con un netto 76-47 i Baby Santos Milano e qualificandosi così per l'ultimo atto dei playoff che metterà in palio il salto in serie D.

Calendario 1° turno Playoff Promozione

Gara 3 venerdì 2 giugno Inverigo-Baby Santos Milano 76-47

Inverigo: F. Galli 17, Gafforelli 15, Bianchi 11, D. Caggio 11, Corbetta 9, M. Galli 7, Bianchini 6, Cappelletti , Amoroso, Riva, Meroni. All. Pina.

Gara 2 mercoledì 31 maggio Baby Santos Miano-Inverigo 73-50

Gara 1 sabato 27 maggio ore 21 Inverigo-Baby Santos Milano 83-35

Questa sera torna in campo anche il CDG Erna per la gara di ritorno della serie play in salvezza ospite del San Benedetto Milano. La squadra erbese è con le spalle al muro visto che dopo il ko subito in gara 1 in casa deve assolutamente vincere per evitare la retrocessione e rimandare il verdetto a gara 3 in casa.

Così il tabellone di Gara 2: Martedì 30/5 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Virtus Cermenate-Busto Garolfo 55-70 (0-2), Antoniana-Legnano 59-70 (1-1), Vismara Milano-Lurate Caccivio 63-60 (2-0), Tavernerio-Samarate 67-41 (2-0. lunedì 5 giugno ore 21.30 S. Benedetto Milano-CDG Erba.

Risultati delle Gara1: 25/5 Lurate Caccivio-Vismara 50-62, Legnano-Antoniana 49-53; venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51, Samarate-Tavernerio 50-59, Brugherio-Playground Team 66-62; domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41; lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.