Basket Promozione il Sidergorla torna in campo e vince in casa contro la Besanese

Basket Promozione si è aperto ieri sera il 7° turno di ritorno del girone Como1.

Basket Promozione la squadra di coach Marcantonio si è imposta per 58-49 e sale così al terzo posto

E' tornata in campo la Sidergorla Playground Team nel campionato di basket Promozione maschile. Ieri sera infatti il team di coach Raffaele Marcantonio (in foto) ha giocato d'anticipo aprendo il 7° turno di ritorno del girone Como1 e lo ha fatto battendo la Besanese in casa con un netto 58-49 al termine di una gara sempre condotta. Sugliu scudi Stefano Colombo top scorer con 20 punti. Con questa vittoria il Sidergorla aggancia al terzo posto proprio la Besanese ma con ancora alcune partite da recuperare.

Il tabellino di Sidergorla Playoground-Besanese 58-49 (13-9, 26-18, 42-38)

Sidegorla: Ste . Colombo 20, S. Colombo 10, Porro 10, Spinelli 9, Noseda 4, G. Colombo 2, Viganò 2, Bianchi 1, Croci, S. Bosa. All. Marcantonio.

Besanese: Bandini 15, S. Colombo 10, Canzi 6, Zorzan 6, Villa 4, Lecchi 3, Nespoli 3, Riva 2, Buraschi, Cesana, Piazzi. All. D'Onofrio.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como1

Il 1 febbraio Giussano-Sant'Ambrogio Mariano 67-62 dts; il 3/2 , Sovico-Veranese 53-49; 4/2 Besanese-Cesano Seveso 60-73; lunedì 14 febbraio Binzago-Sidergorla Playground.

Classifica attuale girone Como1

Cesano Seveso 16; Binzago 14; Sidergorla Playground Team, Besanese 10; Veranese, Giussano, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 2.

Il programma del 7° turno di ritorno girone Como1

Lunedì 7 febbraio Sidergorla Playground-Besanese 58-49; martedì 8 r5 Fuori Giussano-Binzago; giovedì 10 Cesano Seveso-Sovico; venerdì 11 ore21.30 S. Ambrogio Mariano-Veranese.