Basket Promozione: stasera si gioca l'interessante recupero Kaire Sport Lurate-Figino

Il tempo di archiviare il 3° turno di ritorno chiuso ieri con il successo del Tirano nel posticipo domenicale contro il Senna ed ecco che il girone G del campionato di basket Promozione maschile oggi torna in campo per giocare il recupero del 13° turno d'andata Kaire Sport Lurate-Figino. Un recupero interessante per le zone alte della classifica tra due squadre in salute che puntano ai playoff.

l programma del 3° turno di ritorno girone G

Lunedì 20 Playground Team-Lomazzo 67-50; giovedì 23 Kaire Lurate-Antoniana 62-56, Tavernerio-Inverigo 39-57, CDG Erba-Mariano 65-41; venerdì 24 GS Villa Guardia-Virtus Cermenate 80-52, Alebbio-Sondrio 76-49, Figino-SB’83 76-70; sabato 25 ore 20.30 Tirano-Senna 82-63.

La classifica aggiornata del girone G

Il Gigante Inverigo 36; GS Villa Guardia 34; Tirano 30; Figino 28, CDG Erba 24; Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Alebbio Como 18; Antoniana Como 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: SB’83 Cermenate, S. Ambrogio Mariano Comense 10; Senna, Playground Team 8; Sondrio 6.

Recupero del 13° turno d'andata

Oggi lunedì 27 /2 ore 21.30 Kaire Lurate-Figino

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone G

Giovedì 2 marzo Tavernerio-Senna, SB’83 Cermenate-Villa Guardia, Sondrio-Lurate; venerdì 4 Lomazzo-Figino, Inverigo-Erba; sabato 4 Tirano-Alebbio, Mariano-Antoniana; lunedì 6 Playground-Virtus Cermenate.