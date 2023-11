Basket serie C: Cermenate cade sul campo della Marnatese, il Gorla doma Varedo

Sabato agrodolce per le squadre nostrane del campionato di basket serie C. Si ferma la serie positiva della capolista Cermenate stoppata ieri sera sul campo della quotata Marnatese e agganciata in vetta dalla Casoratese. Sorride invece il Gorla Cantù che prosegue il suo buon momento vincendo in casa contro Varedo. Turno di riposo invece per il Rovello Porro.

I tabellini di

US Marnatese- Virtus Cermenate 66 - 41 Parziali 21-11, 33-22, 47-31

US Marnatese: Preatoni Vitorio 20, Negri Claudio 15, Guidi Alessandro 11, Arui Alessandro 6, De Franco Federico 6, Augusto Matteo 4, Lavelli Tommaso 2, Scaltritti Pietro 2, Burattin Riccardo, Cucchi Matteo, Pogliana Riccardo, Zivkovic Mihael. All. Donati.

Virtus Cermenate : Tyrtyshnyk Antony 10, Tremolada Michele 9, Verga Simone 9, Lakivecic Jovan 5, Camara Mamadou Diarra D. 3, Konate Ibrahim 3, Mauri Simone 2, Marcolongo Francesco 1, Botta Pierfrancesco, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Lepri Jacopo ne.All. Spinelli.

Gorla Cantù - Pol. Varedo 78 - 75 Parziali 21-18, 41-41, 56-54

Gorla Cantù : Tosetti Carlo 19, Beltrami Andrea 16, Greppi Riccardo 15, Mazzoleni Federico 10, Cattaneo Luca 8, Moscatelli Pietro 5, Ferrari Luca 3, Toluwa George Miracle 2, Bandirali Luca Franco, Mazzoleni Alessandro, Zimonjic Bogdan, Marelli Tommaso ne All. Saibene.

Pol. Varedo : Riboli Simone 20, Bontempi Nicolò 13, Magugliani Francesco 12, Scialabba Giovanni 11, Romeo Alessandro 6, Meroni Aron 5, Veggetti Matteo 5, Najafi Massimo 3, Bevilacqua Alessandro, Picozzi Matteo, Fumagalli Stefano ne, Riboldi Matteo ne. All. Vianello

I risultati dell’8° turno del Girone Ovest A

Sabato 4 novembre ore 18.30 Marnatese-Cermenate 66-41, ore 21 Gorla Cantù-Varedo 78-75, Casoratese-Cusano 83-58, Varese Academy-Venegono 73-63, Luino-Novate 82-90. Riposa Rovello Porro.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate, Casoratese 12; Marnatese 10; Venegono, Gorla Cantù, Varese Academy, Novate 8; Varedo 6; Rovello Porro 4; Cusano 2; Luino 0.

Il programma del 9° turno del Girone Ovest A

Sabato 11 novembre ore 21 Luino-Gorla Cantù, Cermenate-Casoratese, Venegono-Marnatese, Varedo-Rovello; domenica 12 Luino-Varese Academy