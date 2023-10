Basket serie C: Cermenate vince il derby con Rovello e vola sola in testa anche grazie a Cantù

Sabato di emozioni forti quello vissuto ieri nel girone Ovest A del campionato di serie C. Per il 6° turno d'andata c'era grande attesa per il derby brianzolo tra Rovello Porro e Virtus Cermenate e le attese non sono andate deluse. Si è assistito infatti a una bella sfida che dopo l'avvio ospite si è mantenuta molto equilibrata fino alla fine. A 2' dalla sirena finale i locali sono riusciti a riportarsi a una sola lunghezza sul 66-67 ma dopo il timeout la Virtus con 6 punti di Verga ha chiuso i conti portando a casa la quinta vittoria che vale il primato solitario in classifica. Un primo posto che la Virtus festeggia grazie anche al regalo che le ha fatto il Gorla Cantù andando a sbancare il campo della Casoratese. Un gran colpo per i giovani canturini che trascinati da Gregorio Meroni dopo un lungo inseguimento hanno vinto al tempo supplementare.

Il tabellino di

Parziali: 13-23, 34-37, 53-57, 68-73

Rovello: Tomaselli 4, Donerà 1, Banfi, Caccia 2, Aceti 4, Rampoldi 8, Losa 5, Ronchetti P. 1, Cattaneo, Ronchetti A. 6, Olgiati 19, Pozzi 18. All. Rossini

Cermenate: Tremolada 20, Tyrtyshnik 4, Cairoli 4, Camara 13, Verga 9, Botta n.e. Lakicevic 10, Mauri 3, Marcolongo, Carioni 7, Galimberti, Konate 2. All. Spinelli

GS Casoratese - Gorla Team Abc Cantù 69 - 80 Parziali 16-13, 36-32, 55-44, 65-65, D1ts

GS Casoratese: Bernardi Gioele 16, Bellotti Giorgio 14, Pariani Marcello 14, Goffi Samuele 8, Ciardiello Luca 5, Puricelli Daniele 5, Napoletano Giorgio 3, Beretta Pietro 2, Calcaterra Luca 2, Picotti Stefano 0, Tarocco Filippo ne, Gennarino Thomas ne, All. coach Allegretti Marco, vici: Agrillo Marco, Carlesso Mirko

Gorla Cantù: Meroni 23, Tosetti 19, A. Mazzoleni 8, Beltrami6, Moscatelli 6, Toluwa 6, F. Mazzoleni 5, Cattaneo 3, Ferrari 2, Greppi 2, Marelli.

Il programma del 6° turno del Girone Ovest A

Sabato 28 ottobre alle 18 Rovello-Cermenate 68-73, alle 19 Casoratese-Gorla Cantù 69-80, Varese Academy-Marnatese 77-74; domenica 29 Cusano-Venegono, Varedo-Novate,

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate 10; Casoratese 8; Gorla Cantù, Varese Academy, Marnatese, Novate 6; Rovello Porro, Varedo, Venegono 4; Cusano 2; Luino 0.