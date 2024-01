Basket serie C: Il Gorla Cantù doma nel finale un buon Rovello e stasera Cermenate può salire in vetta

Non ha deluso le attese il derby brianzolo andato in scena ieri sera a Casnate e valido per il 7° turno di ritorno del girone Ovest A di serie C maschile. Un derby che ha rispettato il pronostico vedendo il successo dei padroni di casa del Gorla Cantù che però come nel match d'andata hanno trovato un ostacolo davvero tosto nel Rovello di coach Luca Rossini. La matricola ospite infatti ha chiuso avanti il primo quarto e poi è sempre rimasta in partita cedendo solo nel finale ai canturini che così continuano a salire e ora sono a soli 4 punti dalla vetta. Una vetta a cui può puntare la Virtus Cermenate che dopo il ko della capolista Casoratese, oggi possono agganciarla vincendo il posticipo domenicale a Cusano.

Il tabellino di Gorla-Cantù-- Basket Rovello 71 - 64

Parziali 13-15, 36-30, 53-47

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 19, Tosetti Carlo 16, Greppi Riccardo 13, Mazzoleni Federico 8, Cattaneo Luca 6, Clerici Filippo 5, Moscatelli Pietro 3, Toluwa George Miracle 1, Ferrari Luca, Mazzoleni Alessandro, Marelli Tommaso ne, All. Saibene.

Basket Rovello: Olgiati Lorenzo 16, Aceti Oscar 13, Ronchetti Andrea 10, Ronchetti Paolo 9, Rampoldi Davide 6, Tomaselli Jacopo 5, Caccia Luca 2, Donegà Luca 2, Losa Riccardo 1, Banfi Emanuele, Cesana Paolo, Cattaneo Federico ne, All. Rossini.

Programma del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 27 gennaio ore 21 Gorla Cantù-Rovello Porro 71-64, Luino-Marnatese 62-83, Casoratese-Novate 58-70; domenica 28 ore 18 Cusano-Cermenate, Varedo-Venegono.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese, Marnatese 24; Varese Academy, Cermenate 22; Gorla Cantù 20; Varedo, Novate 16; Venegono 12; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.