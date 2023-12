Basket serie C: nuovo colpo per il Gorla Cantù a Venegono, ko il Rovello a Luino e oggi tocca al Cermenate

Anticipi agrodolci per le squadre lariane nel 3° turno di ritorno del campionato di basket serie C maschile. Ancora a segno il Gorla Cantù che prosegue nel suo buon momento sbancando Venegono e agganciando Cermenate a quota 14. Sconfitta pesante invece per il Rovello Porro battuto sul campo del fanalino di coda Luino. Oggi tocca alla Virtus Cermenate che proverà a fare il colpo corsaro a Novate.

Il tabellino di Scoiattolo Venegono-Gorla Cantù 78-84

Parziali 16-24, 40-44, 62-64

Gorla Cantù: Tosetti 23, Cattaneo 12, Ferrari, Meroni 17, Moscatelli 2, Clerici 11, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 13, Toluwa, Greppi 6. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Acker.

Il tabellino di Virtus Luino-Rovello Porro 86-61

Rovello Porro: Pozzi Alessandro 19, Caccia Luca 13, Tomaselli Jacopo 8, Donegà Luca 8, Aceti Oscar 6, Rampoldi Davide 3, Banfi Emanuele 2, Cattaneo Federico 2, Cattaneo Simone 0, Galbusera Andrea ne, Ronchetti Paolo ne, Sgobbi Simone ne, All. coach Rossini

Programma del 14° turno, 3° ritorno del Girone Ovest A

Venerdì 15 ore 21,15 Venegono-Cantù 78-84; sabato 16 dicembre ore 21 Virtus Luino-Rovello Porro 86-61, Casoratese-Varese Academy 63-72; domenica 17 ore 18 Novate-Virtus Cermenate; mercoledì 20 Varedo-Cusano.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 22; Varese Academy 20; Marnatese 18; Virtus Cermenate, Gorla Cantù 14; Varedo 12; Venegono, Novate 10; Rovello Porro, Cusano 6; Virtus Luino 4.