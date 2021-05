Basket serie C oggi in Gold la Virtus Cermenate rende visita al Lissone

Basket serie C stasera giocano entrambe le formazioni brianzole.

Basket serie C In Silver il Gorla Cantù apre la fase orologio ospitando il Morbegno

Sabato in campo per le due rappresentanti nostrane del basket serie C. In Gold la Virtus Cermenate per il 4° turno di ritorno del girone C rende visita alla quotata Lissone a distanza di sole due settimane dalla sconfitta di misura del match d’andata in casa.

Il programma dell’ 11° turno, 4° di ritorno del girone B

Sabato 8 maggio ore 21 Pall. Lissone-Virtus Cermenate, Fortitudo Busnago-Aurora Desio, Pall. Milano-Libertas Cernusco, Social Osa-Bocconi Milano.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 20; Pall. Milano 16; Lissone 12; Fortitudo Busnago 8; Virtus Cermenate, Social Osa Milano, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.

Nel campionato Silver invece già ieri è scattata la fase orologio e nel girone C la capolista Gorgonzola ha vinto sul campo di Garbagnate. Oggi vuole rispondere il Gorla Cantù che a Casnate ospita alle 21 il Morbegno già battuto in emtrambe le gare di stagione regolare.

Programma del 1° turno fase ad orologio girone C

Venerdì 7 maggio Garbagnate-Gorgonzola 83-90; sabato 8 maggio ore 21 Gorla Cantù-Pezzini Morbegno, Cusano-Novate,

Questa la classifica aggiornata del girone C al termine della prima fase

Nuova Argentia Gorgonzola 16; Gorla Cantù 14; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno, Novate 8; Garbagnate 6.