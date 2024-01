Basket serie C: sabato amaro per Gorla Cantù e Rovello Porro entrambe battute, oggi tocca al Cermenate 

Sabato amaro per i colori lariani nel campionato di serie C. Gli anticipi di ieri sera validi per il 5° turno di ritorno del Girone Ovest A hanno infatti visto uscire sconfitte sia il Rovello Porro di coach Luca Rossini ko in casa contro la Marnatese, sia il Gorla Cantù di coach Guido Saibene che si è dovuta arrendere nel finale sul campo della Varese Academy seconda forza del torneo. Oggi chiude il turno nel posticipo domenicale la Virtus Cermenate che prova ad avvalorare il suo buon momento ospite del Varedo.

I tabellini delle gare di ieri sera

Basket Rovello - US Marnatese Basket 59 - 72 Parziali 17-33, 29-46, 42-60

Basket Rovello : Ronchetti Andrea 15, Ronchetti Paolo 10, Olgiati Lorenzo 9, Tomaselli Jacopo 8, Aceti Oscar 5, Pozzi Alessandro 4, Rampoldi Davide 3, Caccia Luca 2, Donegà Luca 2, Losa Riccardo 1, Banfi Emanuele, Cattaneo Simone ne. All. Rossini.

Conforama It. Varese Academy - Gorla Cantù 83 - 79 Parziali 28-18, 48-43, 68-63

Gorla Cantù: Tosetti, Cattaneo 18, Ferrari, Meroni 24, Moscatelli 9, Marelli, Clerici 9, Mazzoleni A. 4, Mazzoleni F. 9, Toluwa 2, Greppi 4. All. Saibene.

Programma del 16° turno, 5° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 13 gennaio Rovello-Marnatese 59-72, Varese Academy-Gorla Cantù 83-79, Virtus Luino-Venegono 65-64; domenica 14 ore 18 Varedo-Virtus Cermenate, Cusano-Novate.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy 22; Marnatese 20; Virtus Cermenate 18; Gorla Cantù, Varedo 16; Venegono, Novate 10; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.