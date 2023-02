Basket serie D: è vigilia del 5° turno di ritorno nel girone Rosso lombardo.

Basket serie D: anticipi tosti in trasferta venerdì sera per Cabiate e Cadorago

Il campionato di basket serie D in Lombardia è arrivato a metà del girone di ritorno e si prepara a vivere un 19° turno davvero interessante. Nel girone Rosso tutti dietro alla capolista Rovello Porro che però giocherà domenica in posticipo, In campo ad aprire il cartellone negli anticipi di venerdì saranno altre due squadre lariane: il Cabiate galvanizzato dal bel successo casalingo contro Sondrio renderà visita al Pescate mentre il fanalino di coda Cadorago è chiamato all'impresa sul parquet del Biassono terza in graduatoria.

Come detto ricco anche il cartellone dei posticipi domenicali con impegnate sia la capolista Rovello di scena a Carate Brianza contro il Masters di coach Diego Oldani sia i Cucciago Bulls di scena a Lissone per provare a tornare al successo.

Il cartellone del 19° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 24 febbraio ore Nibionno-Rovagnate, ore 21.30 Biassono-Cadorago, Pescate-Cabiate; domenica 26 ore 18 Lissone-Cucciago, Seregno-Civatese , Sondrio-Mia Lentate, ore 21 Masters Carate-Rovello Porro.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 30; Seregno 26; Biassono 24; Sondrio, Cabiate, Groane Lentate , Pescate 20; Civatese, Masters Carate 18; Cucciago Bulls, Nibionno 16; Lissone 14; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.