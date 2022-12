Basket serie D "Black Friday" per Cabiate e Cadorago entrambe al tappeto

Basket serie D si è aperto il 10° turno d'andata nel girone Rosso lombardo.

Basket serie D domenica 4 posticipi in trasferta per Cucciago Bulls e Rovello Porro

Black Friday per le squadre comasche nel campionato di serie D lombarda. Nei due anticipi del 10° turno d'andata nel girone Rosso doppia sconfitta per i nostri colori. Al tappeto il Cabiate di coach Paolo Orsi battuto sul campo della Mia Lentate e nuova sconfitta pesante per il Doppio Malto Cadorago che ieri sera ha perso lo scontro diretto sul fondo per mano del Rovagnate che così si stacca ulteriormente e lascia il team lariano sempre più solo in coda. Domani domenica 4 chiuderanno i posticipi in trasferta per Cucciago Bulls a Sondrio e del Rovello Porro a Lissone.

I tabellini di Mia Nuovo Basket Groane Lentate - Pall. Cabiate 85 - 76

Parziali 24-17, 47-35, 68-52

Mia Lentate: Raffaldi Diego 25, Colombo Luca 19, Barbieri Andrea 13, Fumagalli Tommaso 7, Corti Tommaso 5, Toffanin Matteo 5, Arienti Andrea 4, Pogna Lorenzo 4, Colombo Andrea 3, La Mantia Nicolò, Tarabini Lorenzo, Colonna Davide. All. Longoni.

Cabiate: Orsi Mattia 21, Nobili Andrea 14, Bloise Mattia 13, Mazzola Jonathan 12, Tagliabue Samuele 10, Marchetti Federico 4, Cibinetto Riccardo 1, Minotti Filippo 1, Recalcati Mirko, Castiglioni Filippo ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi.

Doppio Malto Cadorago - Ars Rovagnate 62 - 71

Parziali 22-27, 41-47, 53-63

Cadorago: Sampietro Fabio 16, Casadio Filippo 12, Tripodi Matteo 10, Arnaboldi Marco 6, Bejtulla Maliqi 6, Baparapè Malik 6, Gavioli Alessio 4, Bigoni Pietro 2, Bellone Dante, Bernasconi Igor, Colombo Thomas, Santimone Andrea. All. Accardi.

Rovagnate: Marinello Roberto 23, Pelloli Tommaso 11, Ticozzi Gianluca 11, Koudou Landry 11, Magni Renato 7, Cereda Jacopo 4, Sirtori Giorgio 3, Kriaa Ulysse 1, Colombo Marti, Colombo Luca ne, Valeriano Jacopo ne, All. Monti.

Programma del 10° turno andata girone Rosso

Venerdì 2 dicembre ore 21.15 Mia Lentate-Cabiate85-76, Cadorago-Rovagnate 52-71, Pescate-Civatese 63-70; domenica 4 ore 17.30 Sondrio-Cucciago Bulls , ore 18 Lissone-Rovello Porro, Nibionno-Masters Carate , Biassono-Seregno.

Classifica del girone Rosso

Seregno 16; Rovello Porro 14; Biassono, Cabiatem Civatese 12; Pescate, Sondrio, Masters Carate 10; Nibionno, Cucciago Bulls , Mia Lentate 8; Lissone, Rovagnate 6; Doppio Malto Cadorago 0.