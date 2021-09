Basket serie D momento di test e verifiche sul campo per Tavernerio e Pall. Figino 

Basket serie D prosegue la preason 2021/22 di due squadre lariane.

Basket serie D nel weekend la squadra di coach Max Di Landri partecipa a Costa Masnaga al 6° Torneo di Fine Estate

Continuano i test prestagionali per le squadre lariane iscritte al campionato di basket serie D lombardo. Prime uscite per il Basket Tavernerio di coach Max Di Landri che dopo aver debuttato con il Villa Guardia, ha giocato in casa altre due amichevoli con Pescate perdendo 79-84 e con Vercurago per 70-83. Due sfide giocate sui cinque quarti come spiega il tecnico biancorosso: "Ho visto buone cose - ammete Max Di Landri coach del Tavernerio- ovviamente abbiamo ampi margini di miglioramento ma lo sapevamo visto che il gruppo è nuovo e molto giovane. Sappiamo che ci aspetta una stagione difficile in un girone complicato ma noi continuiamo il nostro pre-campioanto". In questa prospettiva il Tavernerio proprio in questo weekend partecipa al «6° Torneo di fine estate», quadrangolare a Costa Masnaga con Nibionno, Calusco e Carate Brianza. Sabato 25 le semifinali: ore 18.30 Tavernerio-Nibionno ore 20.45 Calusco-Carate. Domenica 26 ore 16.30 finale 3°-4° posto, ore 19 finalissima. L’accesso al palazzetto di via Verdi sarà regolamentato dal protocollo Fip.

Il Basket Tavernerio 2021-22

Bianco Lorenzo 2000 play cm 186, Borella Davide 2004 play cm 175, Taormina Alessandro 1990 play cm 18, Bassi Angelo 2002 guardia cm 185, Condrutz Filippo 2002 guardia cm 189, Pedrazzani Edoardo 2000 guardia cm 186, Gavioli Alessio 2000 guardia cm 189, Quattara Eliman 1994 ala cm 185, Romanò Alessandro 2001 ala - pivot cm 191, Farina Matteo 1987 ala - pivot cm 200. Monti Matteo 2003 ala cm 190

Coach: Di Landri Massimo. Vice: Di Lorenzo Mattia

Al lavoro anche la nuova Pallacanestro Figino di serie D

Inziato il precampionato anche per la nuoba palalacnestro Figino allenata questa'nno dal tecncio di Olginate Alessandro carleltti. Prima uscita dei gialloverdi contro Appiano Gentile persa per 51-68 ma che ha lasciato soddisfattoa coach Carletti: «Sono contento della prestazione della squadra perchè era la prima gara per noi contro un avversario di livello e più avanti oltre ad essere ben allenata da coach Matteo Bonassi. Mi è piaciuto molto l'approccio soprattutto in difesa ma ora continuiamo la nostra pre season con altre due amichevoli: già venerdì 24 contro Meda e poi lunedì 27 contro Cernusco di Serie D». Intanto domenica 26 settembre dalle ore 17 presso il Mia Village di Novedrate saranno presentate tutte le squadre della Pall. Figino dalla serie D al minibasket.

Ecco il roster del Figino 2021/22

Tommaso Bergna 2001 guardia, Gianmaria Gorla 2003 play/guardia, Stefano Marzorati 1998 guardia, Giacomo Colombo 1998 ala piccola, Tommaso Piva 1998 ala piccola, Daniele Minotti 1997 ala piccola, Samuele Mazzucchi 1997 play/guardia, Luca Bernardi 1996 ala, Davide Bombarda 1994 guardia, Simone Cappelletti 1993 ala, Riccardo Pancino 1987 pivot, Davide Pagani 1987 play, Michael Mazzoni 1987 guardia. All. Alessandro Carletti.