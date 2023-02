Basket serie D: si è chiuso ieri il 18° turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: posticipo amaro per i Cucciago Bulls "matati" a Seregno

Si è chiuso ieri il 18° turno stagionale del campionato di basket serie D e si è chiuso male per i Cucciago Bulls che nel posticipo domenicale si sono dovuti arrendere sul campo del Seregno per 66-45. Niente da fare per i tori brianzoli che sono stati costretti ad inseguire sempre e non è bastato il loro totem Max Politi ad evitare la sconfitta.

Il tabellino di Basket Seregno - Blackcourth Basket Cucciago 66 - 45

Parziali 28-12, 40-23, 57-35

Seregno: Caglio Federico 12, Gianotti Davide 12, Barni Luca 8, Sanfilippo Leonardo 8, Schiatti Filippo 7, Pellizzoni Riccardo 6, Pennati Andrea 4, Ventura Roberto 4, Salesi Federico 2, Torchio Andrea 2, Foiano Simone 1, All. Perego.

Cucciago Bulls: Politi Filippo 13, Caviezel Fabio 10, Radice Leonardo 8, Gualazzi Alessandro 5, Angiolini Alberto 3, Gioia Pietro 2, Molteni Andrea 2, Sirtori Vittorio 2, Bernasconi Luca, Borghi Luca, Girolimetto Gianluca 0, Hamdar Adam ne, All. Milo.

Il cartellone del 18° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 17 febbraio ore 21.15 Cabiate-Sondrio 77-65, 21.30 Rovello-Nibionno 75-41, Cadorago-Lissone 52-71, Pescate-Rovagnate 73-71; domenica 19 ore 18.45 Seregno-Cucciago Bulls 66-45, Civatese-Carate 68-66 dts, Biassono-Mia Lentate 81-89.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 30; Seregno 26; Biassono 24; Sondrio, Cabiate, Groane Lentate , Pescate 20; Civatese, Masters Carate 18; Cucciago Bulls, Nibionno 16; Lissone 14; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 19° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 24 febbraio ore Nibionno-Rovagnate, ore 21.30 Biassono-Cadorago, Pescate-Cabiate; domenica 26 ore 18 Lissone-Cucciago, Seregno-Civatese , Sondrio-Mia Lentate, ore 21 Masters Carate-Rovello Porro.