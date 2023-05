Basket serie D: si giocano oggi sfide importanti per i playoff lombardi.

Basket serie D: venerdì cruciale e forse decisivo per le tre squadre lariane

Venerdì cruciale per i playoff del campionato di basket serie D e per le tre squadre lariane coinvolte. Nel 1° turno Gold della Conference Est si gioca questa serie la quinta e decisiva partita della serie tra Rovello Porro e Melzo che si trova sul 2-2. Tra le mura amiche di Rovello alle 21.30 il team di coach Luca Rossini prova a far valere ancora una volta il fattore campo per volare alle finali.

Questo il calendario della serie che si trova sul 2-2:

gara1 in casa 28/4 70-53, gara2 a Melzo 59-49 il 3/5, gara3 in casa 5/5 69-52, gara4 fuori 65-53;e gara 5 a Rovello venerdì 12/5.

Playoff salvezza: gara 3 in trasferta per Cabiate e Cucciago

Venerdì forse decisivo anche per Cucciago Bulls e Cabiate che, entrambe sul 2-0 stasera possono chiudere i conti delle rispettive serie contro Sarezzo e Cavenago e conquistare così l'obiettivo salvezza.

Cucciago gioca questa sera 3 a Sarezzo alle ore 21.15, serie che comanda come detto sul 2-0: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa il 5/5 69-63, gara3 fuori il 12/5, eventuali gara4 a Cucciago il 19/5 e gara5 fuori il 26/5.

Anche Cabiate è sul 2-0 nella serie contro il Cavenago Brianza dove gioca stasera alle ore 21.30. Dopo aver vinto in trasferta gara 1 Cabiate si è ripetuto in casa vincendo per 69-60. il punto sulla serie: gara 1 il 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa il 5/5 69-50, gara3 il 12/5 fuori, eventuai gara4 in casa il 19/5, gara 5 il 26/5 fuori.