Basta alle auto che corrono: saranno installati due rilevatori di velocità

Contro le auto che corrono in paese, si installano i rilevatori di velocità: due saranno gli impianti che l’Amministrazione comunale di Tavernerio ha deciso di posizionare in via I Maggio e in via Nazario Sauro.

In via Nazario Sauro si abbassa il limite di velocità

Nello specifico, il provvedimento è stato preso in quanto le due vie sono caratterizzate da intenso traffico veicolare, e troppo spesso sono percorse con velocità inadeguate rispetto ai limiti: comportamenti che generano frequentemente situazioni di pericolo per pedoni e ciclisti. In particolare, come deliberato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, il provvedimento riguarda l’abbassamento del limite di velocità in via Nazario Sauro da 50 a 30 chilometri orari e l’installazione, in via I Maggio e in via Nazario Sauro, di tabelloni luminosi a rilevare in tempo reale la velocità di transito dei veicoli. In via I Maggio, il limite di velocità resta invece di 40 chilometri orari.

A spiegare il provvedimento adottato nei giorni scorsi è stato il primo cittadino Mirko Paulon.

«Con l'obiettivo di risolvere alcune criticità di sicurezza sul territorio abbiamo definito il posizionamento di due rilevatori di velocità - ha sottolineato il primo cittadino - Uno sarà collocato in via Nazario Sauro, una via molto stretta e ripida ma percorsa da molti veicoli e che serve tutta la località di Gilasca, e uno in via Primo Maggio in corrispondenza di un punto che porta a un attraversamento pedonale e in cui, per la conformazione della strada, risulta opportuno che i veicoli rispettino il limite che, in corrispondenza del passaggio pedonale, è di 40 chilometri orari. Questi rilevatori indicheranno in tempo reale la velocità al conducente del veicolo».