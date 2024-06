Bella esperienza per le selezioni lariane al Trofeo dei Territori 2024

Non ha deluso le attese il Trofeo dei Territori 2024 AeQuilibrium Cup, la grande manifestazione di pallavolo giovanile in scena nel week-end scorso negli impianti di Bollate, Cinisello Balsamo, Milano, Novate Milanese e Senago.

Trofeo dei Territori

Si sono svolte ben 52 gare con nove comitati territoriali coinvolti e ben 300 atleti e atlete, nati/e tra il 2009 e il 2012. Protagoniste sul campo anche le due selezioni provinciali comasche maschile e femminile. Nel torneo femminile la squadra di Como si è classificata al 7° posto mentre nel torneo maschile Como ha chiuso al 9° posto.

Classifica finale Trofeo dei Territori femminile

1° Varese, 2° Milano Monza Lecco, 3° Bergamo, 4° Brescia, 5° Cremona Lodi, 6°Sondrio, 7° Como, 8° Pavia, 9° Mantova

Classifica finale Trofeo dei Territori maschile

1° Milano Monza Lecco, 2° Brescia, 3° Mantova, 4° Varese, 5° Bergamo, 6° Sondrio, 7° Cremona Lodi, 8° Pavia, 9° Como.

A fine della manifestazione questo il commento ufficiale di Lucio Amighetti presidente del comitato Fipav di Como: "Siamo davvero soddisfatti dei risultati e del percorso che hanno fatto le nostre selezioni. Siamo contenti di aver creato due gruppi fantastici che hanno lavorato intensamente durante la lunga preparazione affiatandosi e crescendo insieme sia tecnicamente che umanamente diventando squadra. L'ottimo lavoro svolto dai tecnici e da tutto lo staff ha dato i suoi frutti: spero che questa esperienza rimanga nelle menti e nei cuori di tutti i giocatori e giocatrici e mi auguro sia stata utile per il loro futuro agonistico e per la loro crescita personale. Le due squadre saranno ringraziate durante la serata di premiazioni del CT Como che si svolgerà giovedì 20 giugno presso il Centro LarioFiere di Erba. Grazie anche a tutti gli atleti e le atlte che hanno risposto alle convocazioni delle selezioni durante la stagione e grazie anche alle società a cui rendiamo atleti cresciuti con il giusto amore per questo sport".