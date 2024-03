Bus incastrato dalle sbarre del passaggio a livello: lo liberano i passeggeri

Il fatto è successo nel pomeriggio di martedì, 26 marzo, intorno alle 16

L'autobus rimasto bloccato in mezzo ai binari

Intorno alle 16 di martedì, 26 marzo, un pullman di Asf, della linea C40 Como-Lecco, è rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello. Il mezzo stava viaggiando in direzione Como e doveva percorrere corso XXV Aprile per raggiungere la stazione di Erba e proseguire poi la sua corsa fino a raggiungere il capoluogo. L'autista ha però imboccato il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando, bloccando l'autobus in mezzo ai binari.

Provvidenziale l'aiuto dei passeggeri

A prestare aiuto all'autista sono stati i passeggeri del pullman. Appena aperte le porte sono stati fatti scendere per metterli in sicurezza. Alcuni di loro hanno sollevato le sbarre per permettere al bus di liberarsi e poter così uscire dal passaggio a livello. Tutti sono poi risaliti sul mezzo e le sbarre si sono abbassate al fianco dei binari.