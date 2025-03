Cabiate perde al tie break con Volano, ma conquista un punto per ripartire

Il week-end ha portato un punto in casa della Pallavolo Cabiate che è tornata a muovere la classifica in serie B1 femminile sul filo del... tie break.

Tie break che sa di un punto

Nel 4° turno di ritorno la ClericiAuto diretta da coach Gilles Reali ha sfiorato anche la vittoria a domicilio contro la quotata Volano che, infatti, si è imposta solo al tie break dopo una gara molto combattuta. Dopo aver perso male il primo set, Cabiate ha ribaltato il match con due tempi quasi perfetti per poi, però, arrendersi alla rimonta della squadra trentina. La ClericiAuto si tiene stretto il punto da cui ripartire in vista di un finale di stagione tutto da vivere e da giocare. A partire dalla prossima gara di sabato 8 marzo quando ancora in casa Cabiate ospiterà uno scontro cruciale in chiave salvezza con il Club Italia che all'andata si impose per 3-2.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Volano 2-3

Parziali: 14-25, 25-22, 25-16, 22-25, 6-15

Cabiate: Bordignon 16, Gotti 13, Colombo 13, Crespi 13, Bizzotto 10, Nagy 2, Casarotti 2. All. Reali.

Risultati del 4° turno di ritorno di B1, un punto al tie break per Cabiate

Sabato 1 marzo ore 20.30 Cabiate-Volano 2-3, Palau-Santena 3-1, Novara-Libellula 3-2, Trentino Energie-Legnano 3-2, Savis Volpiano-Villa Cortese 3-2, Parella-Don Colleoni 3-2, Club Italia-Chiavenna 3-0.

Classifica girone A di B1

Villa Cortese 43; Savis Volpiano 38; Volano 36; Santena, Capo D'Orso Palau 33; Libellula, Focol Legnano 29; Novara 24; Parella 23; Club Italia 19; Don Colleoni, Trentino Energie 15; Clerici Auto Cabiate 14; Chiavenna 6.

Programma del 5° turno di ritorno di B1

Sabato 8 marzo ore 21 Pall. Cabiate-Club Italia, Libellula-Palau, Novara-Santena, Villa Cortese-Trentino Energie, Legnano-Parella, Don Colleoni-Savis Volpiano, Chiavenna-Volano.