Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Sp 25 “Caccivio-Guanzate”: senso unico alternato a Bulgarograsso per lavori sulla rete elettrica

Dal 19 novembre al 18 dicembre, nei giorni feriali, modifiche temporanee alla circolazione nelle vie Monte Bianco, Monte Chiaro e Puccini

Senso unico alternato

Senso unico alternato per la S.P. 25 “Caccivio-Guanzate”, nel Comune di Bulgarograsso. Per consentire l’esecuzione dei lavori per la posa di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione per conto di “E-Distribuzione”, la circolazione lungo le vie Monte Bianco, Monte Chiaro e Puccini sarà regolata da movieri dal 19 novembre al 18 dicembre, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17. Durante l’esecuzione dei lavori, inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata nell’intera area interessata dal cantiere.