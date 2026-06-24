Cade in acqua durante una gita, soccorso dai pompieri

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per soccorrere un 67enne caduto in acqua durante una gita

L’intervento

L’allarme è scattato intorno alle 17.45 di martedì a Canzo, in via Gajum, presso le pozze, dove un uomo classe 1959 era caduto in acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco specialisti SAF Como e squadra dei pompieri di Canzo Canzo, personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica e i volontari soccorso alpino. Dopo le prime cure direttamente sul posto e la sua messa in sicurezza, il 67enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.