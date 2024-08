Caglio non delude i vacanzieri: musica, giochi e buon cibo

Dall'8 al 24 agosto tante iniziative, per tutti i gusti

Alla scoperta di Caglio e delle sue novità estive

E' arrivato agosto e, come ogni anno, la Pro Caglio non delude vacanzieri e visitatori offrendo un ricco programma di eventi per grandi e piccini, sempre gratuiti, all'insegna della musica, del divertimento e della gastronomia tipica. Per chi può permettersi di andare in vacanza e per chi semplicemente vuole fuggire dalla città anche solo per un giorno, tante le proposte per le due settimane più spensierate dell'anno.

Dai giochi per i bambini fino al cabaret

Il ricco calendario di eventi prenderà il via giovedì, 8 agosto, con giochi per i bambini, dalle 16.30 in Arena; alle 21, tradizionale "Concerto in villa" con la pianista Sinziana Mircea (gradita prenotazione), in Villa Romanò, in via Pessina 8.

Sabato, 10 agosto, sagra dello Gnocco fritto, dalle 19 in Arena, seguita dalla musica del gruppo Italian Women Tribute, dalle 21.

Mercoledì 14 agosto degustazione di prodotti locali e musica con Marco Bigi, dalle 21 in Arena.

Giovedì 15 agosto tombolata di Ferragosto, dalle 21 in Arena.

Sabato 17 agosto sagra del cinghiale e grigliata, dalle 19 in Arena, seguita dalla performance "Tributo ai Pooh" del gruppo Pasol, dalle 21.

Mercoledì 21 agosto discoteca per i giovani, dalle 21 in Arena.

Giovedì 22 agosto giochi per i bambini, dalle 16.30 in Arena.

Sabato 24 agosto serata musicale e cabaret con Marco Bigi, dalle 21 in Arena.