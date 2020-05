Cai Olgiate Comasco attivo tra sede e paesaggi spettacolari

Cai Olgiate Comasco attivo, nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia, con alcune iniziative che dimostrano lo spirito del sodalizio.

Cai all’opera con i volontari per la nuova staccionata

L’impegno dei soci, nel periodo in cui inevitabilmente sono state annullate le escursioni in programma, si è concentrato su opere di abbellimento della sede. In particolare, realizzata la nuova staccionata nell’area di via Del Ponte dove è ubicata la casetta dell’associazione olgiatese..

Camminate e corse sì, ma distanziati e in piccoli gruppi

Oggi qualche socio del Cai, separatamente, mantenendo le distanze di sicurezza, ha approfittato della bella giornata per faticare e divertirsi compiendo il giro dell’Imperial Trail al Bisbino. Colori da favola e il Lago di Como sullo sfondo hanno caratterizzato l’uscita.