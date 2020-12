Calcio femminile Alice Cama: “Felice per la mia prima rete e per il primato”

Calcio femminile parla la match winner del Como Women di domenica scorsa.

Calcio femminile “Domenica prossima abbiamo un’altra gara difficile contro il Tavagnacco ma vogliamo chiudere bene il 2020”

Nel campionato cadetto di calcio femminile, la Como Women si gode il suo primato solitario e punta a chiudere in vetta questo 2020 molto travagliato e delicato. Un primato che domenica scorsa è stato puntellato dalla sofferta quanto preziosa vittoria ottenuta in casa nel big match contro il Ravenna per 1-0. Un solo goal ma pesantissimo quello realizzato dalla bomber Alice Cama. Per lei la prima rete stagionale che la gratifica dopo un avvio di stagione diffcile come lei stessa ha confessato: “Sono contenta perché questa rete cancella l’infortunio di inizio stagione e soprattutto perché ha regalato i tre punti contro il Ravenna in una gara davvero difficile. In pochi giorni abbiamo affrontato tutte gare toste ma abbiamo dimostrato il nsotro valore in un campionato di livello molto alto tanto che si può considerare una vera A2. Il livello è aumentato moltissimo ma noi abbiamo un ottimo mix di ragazze esperte e giovani, tutte possono fare bene e penso che il nostro potenziale non si sia ancora visto al massimo. La mia speranza ovviamente è che il Como possa restare lassù perché ha la rosa per farlo. Ora ci aspetta un’altra sfida difficile domenica in casa contro il Tavagnacco ma noi vogliamo fare un’altra bella prestazione, ottenere i tre punti e chiudere bene il 2020”.

Programma del 12° turno dì’andata di serie B femminile Domenica 20 dicembre ore 14.30: Como-Tavagnacco, Brescia-Pomigliano, Cesena-Orobica, Chievo-Roma, Lazio-Vicenza, Perugia-Pontedera, Ravenna-Cittadella.