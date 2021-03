Calcio femminile in A2 la Cometa dopo il pari con la Mediterranea cerca il colpo con il Cus

Calcio femminile oggi in campo per le due principali rappresentanti nostrane.

Calcio femminile in B Como Women di mister Fabio Calcaterra ospita il Cittadella per tornare alla vittoria

Domenica in campo per le due principali rappresentanti nostrane del calcio femminile lariano. In A2 di calcio femminile a 5 oggi torna in campo la Cometa Como per il secondo impegno ravvicinato di questo weekend in Sardegna che l’ha vista pareggiare 3-3 venerdì sera contro il fanalino di coda Mediterranea. Un pareggio rocambolesco subito in rimonta proprio nel finale. Oggi il team di mister Stefano Corrias cerca il colpo sul campo del Cus Cagliari.

Recupero del 1 turno di ritorno

Venerdì 19 marzo alle 20.30 Mediterranea Cagliari-Cometa Como 3-3.

Programma del 19° turno di serie A2 calcio a 5

Oggi, domenica 21 marzo, Cus Cagliari-Cometa, Città di Thiene-Verona, Padova-Mediterranea, Pero-VipC5, Top Five-Duomo Chieri; recupero del 13° turno Jasmagora-TopFve

Classifica girone A serie A2 femminile

Audace Verona 42; Padova Femminile 39; Per0 30; Duomo Chieri 28; Vip5 25; Jasnagora 22; TopFive, Città di Thiene 15; Cus Cagliari 14; Cometa Como 7; Mediterranea Cagliari 6. (Italgirls ritirata).

Serie B: oggi debutta mister Calcaterra sul panchina della Como Women

Domenica speciale anche per la Como Women di serie B perchè debutta in panchina mr Fabio Calcaterra nel 18° turno stagionale in casa contro il Cittadella. Obiettivo brindare questo esordio con il ritorno al successo che manca da tempo.

Il programma del 18° turno di serie B

Il 14 marzo Lazio-Cesena 2-2; oggi, domenica 21 marzo, alle 14.30 Como-Cittadella, Brescia-Ravenna, Chievo-Orobica Bergamo, Perugia-Pomigliano, Pontedera-Roma, Tavagnacco-Vicenza.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 33; Cesena 31; Como Women, Tavagnacco 30; Lazio 29; Ravenna 27; Brescia 26; Vicenza 25; Cittadella 23; Orobica 22; Roma 21; Chievo 18; Pontedera 13; Perugia 5.