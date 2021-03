Calcio femminile la Como Women all’assalto dell’Orobica Bergamo

Calcio femminile oggi si gioca in serie B serie A2 di calcio a 5 femminile.

Calcio femminile domenica di riposo invece per la Cometa Como

Domenica importante per la serie B del calcio femminile italiano e nostrano. Già perchè oggi torna in campo la Como Women che per il 18° turno stagionale è ospite allo stadio Giacinto Facchetti di Cologno al Serio del derby lombardo contro l’Orobica Bergamo. Un match delicato per la squadra lariana che vuole tornare a vincere dopo tanti pareggi di questo 2021 anche per vendicare il ko subito all’andata contro le bergamasche in casa per 0-1 subito lo scorso ottobre. Da segnalare che è stata rinviata la sfida Ravenna-Tavagancco che interessa da vicino anche le comasche.

Il programma del 18° turno di serie B

Domenica 7 marzo ore 14.30 Orobica Bergamo-Como Women, Brescia-Lazio, Cesena-Pontedera, Pomigliano-Chievo, Ravenna-Tavagnacco rinviata, Roma-Cittadella, Vicenza-Perugia.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 33; Como Women, Tavagnacco 30; Ravenna, Lazio, Cesena 27; Cittadella 23; Brescia, Vicenza 22; Orobica 19; Chievo 15; Pontedera 13; Roma 12; Perugia 5.

Serie A2 calcio a 5: Cometa Como domenica di riposo

Nel campionato di calcio a 5 femminile si serie A2 domenica di riposo per la Cometa Como che osserva da casa il 16° turno per poi tornare in campo domenica 14 marzo a Cernobbio contro il Padova Femminile nel match di ritorno dopo che in settimana ha perso il recupero della gara d’andata.

Programma del 16° turno, 5° di ritorno di A2

Domenica 7 marzo Cus Cagliari-Vip C5, Jasnagora-Duomo Chieri, Padova-Città di Thiene, Pero-Mediterranea, Top Five-Verona. Riposa Cometa Como.

Classifica girone A serie A2 femminile

Audace Verona 36; Padova Femminile 33; Per0 27; Duomo Chieri 24; Jasnagora 22; Vip5 16; Cus Cagliari, Città di Thiene 11; TopFive 9; Cometa Como 6; Mediterranea Cagliari 4. Italgirls ritirata.