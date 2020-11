Calcio femminile rinviato il match di domani Como Women-Chievo

Calcio femminile ben 5 partite sospese nel 7° turno del campionato di serie B.

Calcio femminile decisione presa per alcuni casi di positività riscontrati nel grupp squadra del club veneto

Brutte notizie anche per il campionato di serie B di calcio femminile. Il 7° turno d’andata in programma in questo weekend sarà in pratica più che dimezzato visto che sono ben 5 le gare rinviate tra cui quella della Como Women che domani avrebbe dovuto ospitare a Ponte Lambro il Chievo. Invece per alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra del club veneto il match è stato rinvato. Così come Lazio-Pomigliano, Perugia-Cittadella, Tavagnacco-Cesena e Vicenza Roma. Domani quindi in campo solo Brescia-Orobica e Pontedera-Ravenna. La Como Women dovrebbe tornare in campo domenica 15 novembre ospite del Cesena femminile.

Programma del 7° turno d’andata

Domenica 1 novembre ore 14.30 Como-Chievo rinviata, Brescia-Orobica, Lazio-Pomigliano rinviata, Perugia -Cittadella rinviata, Pontedera-Ravenna, Tavagnacco-Cesena rinviata, Vicenza-Roma rinviata.

La classifica di serie B femminile

Pomigliano, Tavagnacco 11; Lazio, Ravenna, Cesena, Como 10; Brescia 9; Vicenza 8; Cittadella 7; Chievo 5; Orobica 4 Roma, Perugia 3; Pontedera 1.