Calcio giovanile a Olgiate bella passerella per i campioncini di domani e i grandi ex del Como del passato

Calcio giovanile al centro sportivo "Mario Briccola" si è giocato un doppio evento curato dal club locale.

Calcio giovanile il 1° Torneo Internazionale "Mino Favini&Giorgio Rustignoli" per la categoria Esordienti è stato vinto dall'Inter

Non ha deluso le attese la grande manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Pro Olgiate 1971, col patrocinio del Coni, del Comune di Olgiate Comasco e della Regione Lombardia che è andata in scena sabato scorso presso il centro sportivo "Mario Briccola" di Olgiate Comasco. Dalla mattinata si è giocato infatti il 1° Torneo Internazionale "Mino Favini&Giorgio Rustignoli" riservato alla categoria Esordienti nati nel 2011 a cui è seguito il 1° Trofeo "Sergio Gualdi & Nazzareno Tosetti" che ha riportato in campo tanti ex giocatori del Calcio Como allenati da questi due indimenticati maestri del football lariano. Il 1° Torneo Internazionale "Favini&Rustignoli" ha visto sfidarsi 10 squadre divise in due gironi. Girone A: Como, Monza, Milan, Empoli, Chiasso. Girone B: Renate, Inter, Lecco, Atalanta, Lugano. A trionfare è stata l'Inter che in finalissima ha regolato l’Atalanta per 2-0.

Questi tutti i risultati delle gare eliminatorie

Chiasso-Empoil 0-3, Como-Monza 0-0, Lecco-Lugano 2-2, Atalanta-Renate 3-0, Empoli-Monza 1-0, Milan-Chiasso 9-0, Lugano-Renate 1-2, Inter-Lecco 5-2, Milan-Como 2-0, Chiasso-Monza 0-6, Inter-Atalanta 2-1, Lecco-Renate 1-2, Milan-Monza 3-1, Empoli-Como 2-0, Inter-Renate 2-1, Lugano-Atalanta 1-2, Chiasso-Como 0-8, Milan-Empoli 3-1, Lecco-Atalanta 0-2, Inter-Lugano 2-1.

Questi i risultati delle semifinali

Milan-Atalanta 0-1, Inter-Empoli 2-0.

Questi i risultati di tutte le finali

Finale 9°-10° posto Lecco-Chiasso 3-0; Finale 7°-8° posto Lugano-Monza 2-2 (Lugano dopo i calci di rigore); Finale 5°-6° posto Como-Renate 1-0; Finale 3°-4° posto Milan-Empoli 2-0; Finale 1°-2° posto Inter-Empoli 2-0.

Premi Speciali Individuali

Cannoniere del Torneo: Jadid Akran del Milan con 11 reti

Miglir portiere Samuele Lombardo dell'Empoli

Miglior giocatore del torneo Lorenzo Zanellato del Milan

Al termine del torneo Esordienti si è poi disputato come detto il 1° Trofeo "Gualdi&Tosetti" con protagonisti in campo tanti ex giocatori del Calcio Como del passato più o meno recente: a guidare in panchina le due squadre sono stati il mr della prima squadra del Como 1907 Giacomo Gattuso e il mr del Como Primavera Cristian Boscolo. Alla fine applausi per tutto sia per i grandi ex del passato che per i campioncini del futuro.