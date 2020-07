Calcio Giovanile ancora Open days alla USD Guanzatese

Calcio giovanile oggi e domani due sedute di allenamenti organizzate dal club lariano.

Calcio giovanile aperte le iscrizioni per la Guanza Cup 12 ore di calcio a 5 prevista per sabato 1 agosto

Continua l’estate di calcio giovanile e continuano gli Open days in casa dell’USD Guanzatese che ha organizzato per oggi nel tardo pomeriggio alle ore 18.30 una seduta di allenamento dedicata ai ragazzi nati negli anni 2006-2007 che replicherà domani sera mercoledì 29 luglio alle ore 18.30 con una seduta di allenamento specifica per le annate 2004-2005. Un doppio invito rivolto a chi volesse conoscere da vicino il mondo della “Guanza”. Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro sportivo comunale in via Roma 37 a Guanzate. Inoltre la Guanzatese ha aperto le iscrizioni per partecipare alla GUANZA CUP 2020 in programma sabato 1 agosto: un divertente torneo di 12 ore di calcio a 5. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 luglio alle ore 20. Per informzioni tel.3397164513 o 3332146182.