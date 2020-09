Calcio giovanile ancora open days con l’SC Rovellasca 1910 per sabato 12 settembre

Calcio giovanile porte aperte per le categorie più piccole in casa del club lariano.

Calcio giovanile un invito ricolto a Esordienti, Pulcini, Primi calci e Scuola calcio per i nati dal 2008 al 2016

Nel panorama del calcio giovanile nostrano spicca la doppia seduta di Open days organizzata in questo inizio di settembre dall’SC Rovellasca 1910. Dopo il primo appuntamento che si è svolto sabato 5 settembre ecco che il club laraino ha in programma un bis già per sabato 12 al centro sportivo di Rovellasca (via S.G. Bosco 8) dalle ore 10 alle 12. In caso di pioggia l’allenamento non si svolgerà. Un invito rivolto alle categorie Esordienti nati del 2008/09, Pulcini nati nel 2010/11, Primi calci nati nel 2012 e Scuola calcio nati nel 2013-14-15-16.

Per informasioni è possibile rivolgersi direttamente agli organizzatori del club