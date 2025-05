“Calici al Medioevo” con dieci cantine, speciale annullo postale e un concerto

“Calici al Medioevo” è la prima edizione della nuova manifestazione inserita nel festival “OlgiateCult” a Olgiate Comasco.

La novità

Appuntamento in programma domenica 4 maggio, nella suggestiva cornice del centro congressi Medioevo, in via Lucini 2. Dalle 10 alle 18 degustazione ed eventi in serie organizzati dal circolo culturale Dialogo in collaborazione col Comitato italiano per la tutela del piede franco. In mattinata anche lo speciale annullo postale in collaborazione con Poste Italiane. Presenti undici aziende vitivinicole.

La degustazione

Vini di dieci cantine in degustazione, tra i quali alcuni da vite a piede franco. Possibilità di acquistare il kit di degustazione con tasca e bicchiere che, poi, ogni degustatore porterà a casa.

Proposte gastronomiche

Pranzo a cura degli Alpini, nella sede in via Garibaldi. Menù: polenta e salsiccia in umido oppure polenta e zola. Al Medioevo, invece, servizio ristorazione con il Vespa Club Olgiate Comasco. L’associazione La Pro Concagno preparerà frittelle per tutta la giornata. L’evento è patrocinato dai Comuni di Olgiate Comasco e di Solbiate con Cagno e ha finalità di devolvere un contributo alla realizzazione del nuovo oratorio olgiatese.

Concerto e altre sorprese

Nel pomeriggio, alle 18, il concerto del coro Castelbarco di Avio (Trentino). Inoltre, figuranti in costume romano racconteranno il vino ai tempi dell’impero di Roma. E ancora: sia al mattino che al pomeriggio masterclass sulla vite a piede franco con Silvano Ceolin, presidente del Comitato italiano per la tutela del piede franco, e sui vini della Igt Terre Lariane con Rocco Lettieri, giornalista, firma di varie testate di settore e già tra i pupilli del maestro Luigi Veronelli.