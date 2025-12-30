Campus musicale invernale 2026: al via una nuova edizione da record

Quest'anno ci saranno ben 108 musicisti provenienti dalla Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e dalla Svizzera

Campus Musicale Invernale 2026: ecco il concerto conclusivo della XI edizione, organizzato dal Corpo Musicale “Mons. G. Nava” di Lurago d’Erba.

Record di iscritti

Dopo 11 edizioni, l’iniziativa continua a raccogliere consensi e partecipazione: quest’anno gli iscritti sono stati 110, record assoluto di presenze per il CMI. Si tratta di uno stage/laboratorio di musica d’insieme per ragazzi che suonano uno strumento musicale a fiato o percussione, finalizzato alla creazione di una formazione giovanile con scopo formativo ed educativo solo per le giornate del CMI.

“Il progetto è nato con lo scopo di far “ricaricare le pile” ai ragazzi – spiegano gli ideatori – dando loro l’opportunità di cimentarsi con un repertorio arduo e complesso che li spinga a rinnovarsi e a voler studiare sempre, per migliorare e crescere ad ogni occasione. I ragazzi da questa esperienza diventano così delle piccole scintille che brillano, portando la loro energia nella propria realtà locali. Questo è l’obiettivo principale del CMI”.

Dal 2015, il Direttore Artistico e Musicale è il Maestro Umberto Valesini; si sono susseguiti due presidenti che hanno accettato questa sfida: Massimiliano Galli e l’attuale presidente del Corpo Musicale di Lurago Paolo Conti.

Quest’anno ci saranno ben 108 musicisti provenienti dalla Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e dalla vicina Svizzera. Negli anni l’iniziativa ha ospitato Maestri Compositori come: Filippo Ledda (2018), Franco Arrigoni (2019), Lorenzo Pusceddu (2020) e infine nel 2023, per la prima volta, è stato portato in Europa Randall D. Standridge dagli USA. Lo scorso anno il CMI ha replicato il suo concerto nella Sala Verdi del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, evento organizzato in collaborazione con Regione Lombardia.