Cantiere fantasma, strada e parcheggi sono ancora occupati

Passano i giorni ma il cantiere fantasma a Olgiate Comasco continua a occupare inutilmente parte del sedime stradale e degli stalli di sosta di via Silvio Pellico.

Il problema

L'ampliamento della scuola primaria "Vittorino da Feltre" è un problema. Dopo 50 giorni di ritardo accumulati dal cantiere dalla data di consegna dei lavori e la contestazione di gravi inadempienze, lo scorso 15 aprile il Comune è intervenuto con la risoluzione del contratto d’appalto affidato alla "Crt Group" di Borgomanero (Novara). Inoltre, la comunicazione di dieci giorni di tempo per smobilitare il cantiere e rendere integralmente fruibile via Silvio Pellico. E proprio questa comunicazione ha generato ulteriori aspettative, che a quasi un mese di distanza si sono rivelate delusioni per chi attendeva che via Silvio Pellico venisse liberata.

L'opera

Il progetto prevede un edificio da innestare sacrificando una porzione del giardino. Circa 500 mq, tra il piano interrato e quello superiore. Importo previsto: 1.830.000 euro, in parte coperto da 498.000 euro tramite risorse del Pnrr. Ma tutto è fermo. Caso emerso palesemente sin dai disagi causati dal punto di vista viabilistico: lo scorso 17 marzo la strada era stata chiusa a sorpresa, senza alcun preavviso, dalla ditta "Crt Group" Srl.

I disagi

Disagi provocati dalla modifica alla viabilità, cui hanno fatto seguito reiterate segnalazioni dei gruppi di minoranza e le preoccupazioni esternate da alcuni commercianti della zona per il venir meno di 17 stalli di sosta e la confusione generata dalla segnaletica. Da qui anche la richiesta di 13 esercenti della zona, manifestata al sindaco, di ricavare posteggi alternativi. Lo scorso 20 marzo, infatti, un incontro per puntualizzare bisogni e aspettative. E dopo un paio di settimane la risposta del primo cittadino Simone Moretti aveva annunciato la creazione di una decina di stalli di sosta temporanei in via Boselli.

Commercianti delusi

Quando il Comune ha "cacciato" la ditta che aveva vinto l'appalto per l'ampliamento della scuola, la determina dirigenziale ha esplicitato i 10 giorni entro cui la stessa "Crt Group" avrebbe dovuto smantellare l'area di cantiere. Aggiungendo che, passati i 10 giorni, si sarebbe attivato il Comune per la rimozione delle recinzioni e della segnaletica. Ma nulla si è mosso. Poi, settimana sorsa, l'ordinanza della Polizia locale che, a far data dal primo maggio, ha revocato la precedente ordinanza di modifica alla viabilità. Quindi, situazione paradossale: modifiche non più in vigore ma in realtà via Silvio Pellico è ancora occupata dal cantiere fantasma e dalla segnaletica che impedisce la fruibilità di alcuni stalli di sosta e crea confusione tra gli automobilisti. Quasi due mesi di disagi, che mettono di cattivo umore alcuni commercianti, come Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti: "Avevamo chiesto una riunione al sindaco proprio per chiedere di risolvere i problemi in via Silvio Pellico. Purtroppo, il tempo passa e le cose promesse non sono state realizzate". Lunedì 5 maggio la ditta alla quale il Comune ha annullato l'appalto è intervenuta in via Silvio Pellico per recuperare un grande generatore e i bagni chimici. Poi più nulla. E via Silvio Pellico resta ancora in un limbo.

L'amarezza del sindaco

Simone Moretti non nasconde il problema: "Ho già cercato di spiegare che essendo un'area di cantiere, di competenza della ditta cui era stato assegnato l'appalto, in questo momento il Comune non può toccare nulla. Stiamo cercando di fare di tutto per arrivare a una soluzione. E' una situazione snervante: sono stanco di fare figuracce per problemi che non abbiamo causato noi. E' il sistema degli appalti a non funzionare: i Comuni dovrebbero poter cacciare le ditte inadempienti, senza correre il rischio di ricorsi temerari da parte delle stesse". Poi la conferma che gli stalli di sosta in via Boselli verranno tracciati. "Comprendo benissimo il malcontento dei commercianti per il problema in via Silvio Pellico. Per i nuovi posteggi in via Boselli, la ditta non è ancora uscita: la incontreremo al più presto. Si tratta di rendere disponibile una decina di posti auto, indipendentemente dal cantiere per l'ampliamento della scuola di via San Gerardo e via Silvio Pellico".