Cantù sfida Rieti: la diretta di gara 1

La coreografia pazzesca degli Eagles è il preambolo di questa gara 1 che si preannuncia spettacolare sugli spalti e ostica in campo. Pienamente ristabiliti McGee e Moraschini, capitan Baldi Rossi ancora fuori. Coach Nicola Brienza parte con Valentini, McGee, Piccoli, Basile e Hogue. Per Alessandro Rossi ci sono Monaldi, Piccin, Harris, Piunti e Spencer. Palla a due vinta da Cantù. Via alla diretta! I primi due sono di Piccin che sfrutta una rubata per un facile appoggio. Il duello sotto canestro tra Hogue e Spencer sarà un tema tattico interessante, considerando anche il tonnellaggio dei due. Piccoli dall'angolo firma la tripla del 3-2. Harris segna un appoggio in avvicinamento e lo imita Spencer che porta Rieti sul 3-6. I primi attacchi di Cantù sono un po' farraginosi e la stanchezza ereditata dalla serie con la Fortitudo potrebbe farsi sentire. Coach Rossi è da subito molto elettrico e non si prospetta una partita facile per la terna. In poco meno di tre minuti e trenta sono già sei i falli fischiati, tre per parte. Monaldi segna ancora sfruttando un buco in area mentre l'Acqua S. Bernardo continua a faticare nella metà campo offensiva. Prova a sbloccarla McGee con una grande tripla. Spencer, come profetizzato da Brienza in conferenza stampa, è un fattore a rimbalzo in attacco. Hogue accorcia con un tiro dalla media sull'8-10. Piunti riporta gli ospiti a +5, risponde Valentini dall'arco con una tripla per nulla semplice. Cantù difende bene e conclude il contropiede con una schiacciata di Basile. L'equilibrio sul 13 pari dura giusto un'azione, prima Piunti e poi ancora McGee da tre fissano il punteggio sul 16-15 a due 2.40 dalla fine. I primi cambi di Brienza sono De Nicolao e Moraschini per Valentini e McGee. Entra anche Okeke per Hogue. Rossi, da parte sua, ha inserito Spanghero e Sarto. Esordio nella partita per Riisma e Cicchetti. L'ingresso dell'estone di formazione italiana è efficace e segna un canestro con il fallo. Il gioco da tre punti, tuttavia, non si completa e Cantù si ritrova sul +1 dopo una grande schiacciata di Cicchetti. Giocata interessante anche di Moraschini, il quale segna in avvitamento dalla media. Spanghero dimostra che gli attacchi si sono sbloccati e si va sul 20-20, divenuto subito 23-20 con la bomba di De Nicolao. Primo riposo per Basile a 25 secondi dalla fine. L'ultimo tiro è di Moraschini che segna la bomba del 26-20, accolta dal boato di un PalaDesio infuocato.