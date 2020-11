Casa di riposo, undici persone tra ospiti e operatori risultati positivi al Covid

La direzione della Casa di riposo di Olgiate Comasco ha reso noto che undici ospiti della struttura sono risultati positivi al tampone.

Casa di riposo, il virus entra nella struttura

“Rendiamo noto che si sono riscontrati casi di positività al coronavirus tra ospiti ed operatori della Struttura- spiegano dalla direzione – La Direzione ha già concluso l’accordo con il Policlinico di Milano e l’ospedale Fatebenefratelli di Erba per effettuare i tamponi a tutti gli ospiti ed operatori in quanto l’ATS non riesce a garantire il servizio in tempi rapidi”. Entro la prossima settimana saranno completati tutti i tamponi.

Nessun anziano necessita di terapie particolari

Attualmente diversi ospiti sono del tutto asintomatici, altri presentano sintomatologia lieve e nessuno necessita di terapie particolari. “Le famiglie degli Ospiti risultati positivi sono state avvertite e così avverrà anche per eventuali ulteriori casi che dovessero essere riscontrati mediante tampone – proseguono la dottoressa, Luciana Luisa Corti, direttore della Casa anziani e il dotto Fabio Giancarlo Bianchi, direttore sanitario – Preghiamo quindi di non prendere d’assalto le linee telefoniche per non bloccare il lavoro del personale sanitario. Al momento è sospeso il servizio di prenotazione on line dato che il personale è totalmente dedicato alla gestione della situazione”.