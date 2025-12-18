Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, consegnate le onorificenze

Dieci le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” consegnate dal prefetto di Como oggi, giovedì 18 dicembre.

Onorificenze a cavalieri…

Il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta il 18 dicembre 2025 al Teatro Sociale di Como, ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Dpr 2 giugno 2025, alle seguenti persone residenti in provincia di Como. Cavaliere luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Azzolino, residente a Faloppio: addetto al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Nei suoi 35 anni di carriera ha partecipato a numerose operazioni di rilievo nei particolari settori dell’arte, sia in Italia che all’estero. Ha ottenuto riconoscimenti ed encomi, nonché la medaglia di bronzo ai Benemeriti della Scuola della Cultura e dell’Arte dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Dal 2018, quale componente della Task Force dei “Caschi blu della Cultura” dell’Unesco, è impegnato in azioni internazionali di tutela di beni culturali e in progetti di training rivolti alle polizie estere. Collabora con un’associazione no profit in Calabria che ha per finalità la promozione e la realizzazione di eventi musicali e di mostre d’arte nel settore della cultura e della musica. Cavaliere Fabio Cattaneo, residente a Lurago d’Erba: è consigliere nazionale del Cnsas – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Con profonda abnegazione, ha prestato il suo prezioso il contributo nelle numerose operazioni alle quali ha preso parte nell’ambito della protezione civile, ricerca, soccorso e salvataggio di vite umane in montagna, in ambiente ipogeo. Cavaliere luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Tonino Pirisi, residente ad Appiano Gentile: attualmente in congedo, dal 02.01.1998 è stato comandante della Stazione dei Carabinieri di Appiano Gentile. Nel corso della sua carriera, con profondo senso del dovere alta professionalità ha prestato il proprio servizio occupandosi di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e lotta ai reati contro la persona. Ha instaurato proficui rapporti di collaborazione con le Amministrazioni locali e si è prodigato a supporto di numerose iniziative volte alla tutela di soggetti fragili, in particolare donne vittime di violenza di genere, diffondendo nel territorio i principi di legalità e di uguaglianza. Cavaliere, ingegnere Bruno Tarantola, residente a Villa Guardia: dal 1993, è dirigente del settore Infrastrutture della Provincia di Como. Apprezzato e stimato presso le locali istituzioni e nel territorio provinciale, dove in oltre 35 anni di servizio ha guidato il settore Infrastrutture con competenza, dedizione e professionalità, apportando un significativo contributo per lo sviluppo e la sicurezza di diverse infrastrutture di rilevanza strategica per la provincia, consentendo la realizzazione di nuove strade, la manutenzione e il miglioramento di arterie esistenti e l’implementazione di soluzioni innovative per la mobilità, contribuendo allo sviluppo economico della provincia. Dedito al lavoro di squadra, ha creato un ambiente di lavoro proficuo e stimolante, come riconosciuto dai colleghi con i quali ha condiviso il raggiungimento di ambiziosi obiettivi. Cavaliere maresciallo aiutante della Guardia di finanza, Salvatore De Franco, residente a Como: si è arruolato nel Corpo della Guardia di finanza nel 1991. Dal 2005 presta servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como. Si è contraddistinto per l’avvio di una proficua collaborazione tra il personale dell’I.T.L. di Como-Lecco-Sondrio e il Nucleo Polizia Economico Finanziaria, finalizzata allo svolgimento di operazioni di contrasto a gravi forme di sfruttamento della manodopera e del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 603 bis c.p., nel settore dell’edilizia. Meritorie le attività di soccorso svolte negli anni ’90 in favore della popolazione civile in fuga dall’Albania, per cui gli è stata conferita una benemerenza dal Comando Zona Meridionale Adriatica della Guardia di Finanza di Bari. Cavaliere luogotenente della Guardia di finanza, Guido Viccaro, residente a Villa Guardia: Arruolato nel Corpo della Guardia di finanza nel 1997, ha sempre svolto il proprio servizio con altissimo senso del dovere e della disciplina, eseguendo con elevata preparazione tecnico-professionale gli incarichi operativi, raggiungendo importanti e significativi risultati riconosciuti per il lodevole comportamento e il particolare rendimento. Dedito a diverse attività di volontariato e alla realizzazione di iniziative di aggregazione sociale: volontario dell’associazione onlus “Casa Famiglia” di Guanzate, che si occupa di accoglienza, assistenza, promozione e inclusione sociale di persone in età avanzata; presta attività di supporto nell’organizzazione di eventi culturali volti alla valorizzazione del territorio e raccolte fondi in favore di campagne solidali.

… e ufficiali e medaglie d’onore

Piero Poncetta, residente a Moltrasio, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: è docente di italiano e latino presso l’istituto scolastico delle Suore Orsoline di San Carlo di Como. Stimato e apprezzato dai colleghi e dai suoi studenti che ne riconoscono la professionalità, la dedizione e la passione profusi in oltre 30 anni di insegnamento e di onorevole attività, sia nella scuola che al di fuori dell’ambiente lavorativo. Per le diverse generazioni di studenti che ha incontrato e formato rappresenta un esempio per i valori trasmessi.

Inoltre, il prefetto della provincia di Como ha consegnato le medaglie d’onore conferite con Dpr 8 luglio 2025, ai sensi della legge 13 gennaio 2025, n. 6, “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale” (20 settembre) a Michele Brienza, nato a Marsico Nuovo (PZ) il primo giugno 1912, militare deceduto, deportato dal 9 settembre 1943 all’11 aprile 1945, e internato a WEINHEIM – BISMARKSTR. Weinheim-Bismarkstr. Ha ritirato la medaglia il nipote Tonino Votta e ha consegnato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Insignito dell’onorificenza anche Bruno Ortelli, nato a Grandola il 27 luglio 1923, militare deceduto, deportato dal 9 settembre 1943 al 4 maggio 1945, e internato a Stamlager. Ha ritirato il figlio Giuseppe Ortelli, ha consegnato il primo cittadino di Tremezzina. Medaglia ad Antonio Vitali, nato a Bene Lario il 17 aprile 1921, militare deceduto, deportato dal 9 settembre 1943 al 20 settembre 1945, internato a Stamlager III C e Stamlager III D. Ha ritirato il nipote Michele Rossini, ha consegnato il sindaco di Asso.