Cermenate sbanca Opera all’overtime e continua al fuga al vertice

Colpo grosso della Virtus Cermenate che nel 13° turno di serie C compie una nuova impresa esterna andando a sbancare Opera e confermandosi così in fuga solitaria con ben 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici.
La vittoria
Alla squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi però è servito un tempo supplementare per domare i padroni di casa dopo un’autentica maratona e una rimonta importante. La Virtus tornerà in campo per il penultimo turno d’andata sabato prossimo quando ospiterà il Settimo.
Il tabellino di Opera Basket-Virtus Cermenate 86-90 dts
Parziali 19-24, 39-36, 63-50, 79-79
Opera Basket Club : Rana Andrea 19, Albiero Giovanni 16, Camurati Mario 15, Giardini Samuele 13, Riboli Simone 11, Costa Federico 9, Emanuelli Francesco 3, Dal Cero Tommaso 0, Goffi Samuele 0, Gualandi Giacomo ne, Pipitone Francesco ne, All. Baudino.
Virtus Cermenate : Tresso Davide 21, Molteni Mattia 16, Ceppi Stefano 15, Verga Phuwin Simone 15, Lucchini Andrea 13, Torriani Luca 9, Molin Leonardo 2, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Bargna Giacomo ne, Campi Nicolò ne, All. Pogliaghi.
I risultati del 13° turno del girone Nord Est
Cerro-Venegono 80-76, Milanotre-Rondinella Sesto 85-63, Settimo-Sanmaurense 66-75, Varese Academy-Aironi Robbio 84-72, Pall. Milano-Legnano 67-71, Lissone-Casoratese 71-56, Opera-Virtus Cermenate 86-91; Seregno-Robur Varese 78-82.
La classifica aggiornata del girone Nord Est
Cermenate 22, Varese Academy, Lissone, Cerro 18; Sanmaurense 16; Pall. Milano, Milanotre, Legnano, Robur Varese 14; Settimo 12; Rondinella Sesto, Opera 10; Robbio, Seregno 8; Venegono, Casoratese 6.
Il programma del 14° turno del girone Nord Est
Sabato 13 dicembre Robur Varese-Pall. Milano, Sanmaurense-Rondinella Sesto, Legnano-Lissone, Venegono-Seregno, Conforama Varese-Opera, Aironi Robbio-Milanotre, Casoratese-Cerro, ore 21 Cermenate-Settimo Basket.