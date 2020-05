Ciclismo in sella con “Iovadoinbici” un semplice decalogo valido per tutti

Ciclismo l’ACCPI e FCI hanno promosso 10 regole per riprendere l’attività all’aperto.

Ciclismo indicazioni semplici che riguardano professionisti e amatori per la tutela della salute di tutti

Buone nuove per gli i tanti appassionati di ciclismo anche nella provincia di Como. Da ieri lunedì 4 maggio infatti in tutta Italia, gli amanti del pedale sia professionisti che amatori possono tornare a pedalare all’aria aperta, ovviamente rispettando le regole di assoluta sicurezza per sé stessi e per gli altri. Con l’hashtag #iovadoinbici la Accpi (Associazioni Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) ha così voluto pubblicare un vero e proprio decalogo di 10 indicazioni, semplici ma utili a tutti per riprendere l’attività, un decalogo condiviso anche dalla FCI.

Si tratta di indicazioni rivolte a tutti dagli appassionati di ciclismo non solo ai pro, fondate sul buon senso, sull’educazione e sul rispetto delle concessioni dell’ultimo decreto ministeriale.

Ecco il decalogo stilato da ACCPI con la Federazione Ciclistica Italiana

1. SCEGLI L’USCITA SOLITARIA

Pedala da solo ed evita strade affollate.

Mantieni la distanza minima cosi proteggi tutto il gruppo.

2. SFIDA TE STESSO, NON I CONFINI

Resta nel raggio della tua regione.

Così domani correrai dove vuoi.

3. DIFFONDI SOLO BUON SENSO

Combatti i germi, contieni saliva e muco con fazzoletti monouso.

Così respiri e fai respirare meglio.

4. FAI BRILLARE IL TUO TALENTO

Igienizza spesso e non spartire la borraccia.

Così condividi pulizia e sicurezza.

5. DIFENDI IL TUO PANORAMA

Riponi i rifiuti in tasca o nei cestini.

Così ogni scatto ti verrà naturale.

6. OCCHI APERTI, DIETRO LE LENTI

Ricordati di utilizzare gli occhiali.

Così ti proteggi e volgi lo sguardo al futuro.

7. COPRI IL VOLTO, SCOPRI LA GRINTA

Porta con te mascherina, guanti monouso o gel igienizzante.

Così la vittoria tornerà a sorriderti.

8. GODITI UNO SPLENDIDO RIPOSO

A fine allenamento igienizza l’attrezzatura.

Così ti prepari meglio per la prossima uscita.

9. ALLENA TUTTI AL BUON ESEMPIO

Diffondi questi valori nel team, tra amici e appassionati di tutte le età.

Così correrete di nuovo insieme.

10. #IOVADOINBICI

Scelgo la bici come mezzo di trasporto per le mie attività.

Così rispetto chi amo, l’ambiente e il prossimo.

