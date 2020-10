Ciclismo lariano ecco i convocati lariani per il campionato regionale Allievi

Ciclismo lariano pubblicato l’elenco ufficiale dei giovani alfieri nostrani.

Ciclismo lariano domenica 1 ottobre a Legnano, si svolgerà la 100esima Targa d’oro città di Legnano- 2° Memorial Mauro Mezzanzanica

Novità interessanti per il ciclismo lariano giovanile. In vista dell’edizione numero 100 della TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 2° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA, valevole come Campionato Regionale Lombardo per la categoria allievi strada che si correrà domenica 11 ottobre a legnano, è stato pubblicato l’elenco dei convocati della provincia di Como per il Campionato Regionale Lombardo categoria allievi strada.

Questi i convocati lariani

INGAROZZA SALVATORE G.S ALZATE BRIANZA A192138

MICHELI MATTIA G.S ALZATE BRIANZA A000727

MADOTTO FEDERICO G.S. ALZATE BRIANZA 721610B

CANTARONE RICCARDO G.S. ALZATE BRIANZA 893649C

BERNASCONI GIACOMO REMO CALZOLARI A198567

MEZZETTI MATTEO REMO CALZOLARI A049270

CLERICI SIMONE REMO CALZOLARI A009251

SALDARINI TOMMASO REMO CALZOLARI A043598

BOSSI PIETRO UC FIGINESE A071343

SILVESTRI ANDREA UC FIGINESE A001539

TAGLIABUE MANUEL UC FIGINESE A016317

FURLATO MATTEO UC FIGINESE A188296