Cinque colpi d’arma da fuoco contro un’auto a Faloppio: indagini in corso

Spari contro un’automobile in largo Sandro Pertini a Faloppio, cinque colpi d’arma da fuoco esplosi a pochi metri di distanza dalla Caserma della Stazione dei Carabinieri.

Colpi d’arma da fuoco contro un’auto

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, tra le 21.30 del venerdì e la 1.30 di sabato. Un’auto parcheggiata in largo Sandro Pertini – una Peugeot 3008 E – è stata colpita da cinque colpi d’arma da fuoco. Il proprietario della macchina, un 29enne di Uggiate con Ronago, dopo essersi intrattenuto al bar “Queen’s”, ha ritrovato l’auto con il vetro della portiera e quello del portellone rotto e con segni sulla carrozzeria. Intervenuti i Carabinieri della Stazione di Faloppio: i militari hanno rinvenuto dei bossoli di pistola a terra e – anche grazie all’ausilio del reparto operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Como – all’interno dell’abitacolo sono state ritrovate due parti di proiettili. Ciò esclude l’utilizzo di una pistola a salve. L’arma utilizzata è un calibro 6.35 e i colpi esplosi sono stati cinque.

Indagini in corso

Nel corso della serata, intorno alle 22.30, inoltre è stato dato fuoco a una batteria di fuochi d’artificio nel giro di pochi secondi. Forse un diversivo per coprire il rumore degli spari.

Sull’accaduto stanno indagando i militari della Stazione Carabinieri di Faloppio, informata la Procura della Repubblica del Tribunale di Como.