Civiglio: modifiche alla viabilità dopo l’alluvione di settembre

La Provincia di Como ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato non continuo sulla SP 37 “Tavernerio–Brunate”, nel tratto della frazione Civiglio, per consentire i lavori necessari dopo i gravi danni provocati dall’alluvione dello scorso 22 settembre.
Le modifiche alla viabilità
Il cantiere sarà attivo da martedì 9 dicembre a mercoledì 31 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30. Le limitazioni non riguarderanno il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Il tratto interessato si trova in località Civiglio, nei pressi del civico 43 di via Ghislanzoni. Qui l’evento alluvionale aveva provocato gravissimi danni, tanto che, secondo l’ordinanza provinciale, i danni causati dall’alluvione richiedono interventi di somma urgenza per garantire nuovamente la sicurezza.
Durante tutto il periodo dei lavori sarà garantito il transito dei mezzi di emergenza e di trasporto pubblico, oltre al passaggio dei pedoni.
Considerata la larghezza ridotta della carreggiata, sono previsti possibili rallentamenti nelle ore diurne: l’amministrazione invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e, quando possibile, a valutare percorsi alternativi.