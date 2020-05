Come fare sport in sicurezza: il Ministero della Salute ha stilato delle linee guida per la ripresa in sicurezza delle attività sportive.

Sport in sicurezza: le linee guida del Ministero della Salute

Il primo giugno potranno riaprire piscine e palestre in Lombardia, ma in alcune zone d’Italia queste aperture saranno anticipate. E il Ministero della Salute ha stilato alcune linee guida per una ripresa in sicurezza delle attività sportive.

Pratiche da rispettare all’interno dei centri sportivi

All’interno di ogni centro sportivo dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti pratiche igieniche.

Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica; mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Dovranno essere messi a disposizione:

procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;

affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici; gel igienizzante ;

; sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);

dedicato ai potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori); indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;

dei locali; specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività;

nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività; sanitizzazione a ogni cambio turno;

a ogni cambio turno; vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, etc.).

Chi pratica l’attività sportiva ha l’obbligo: