Como Primavera: si sono completati i 32esimi di finale della Tim Vision Cup.

Como Primavera: ieri gli azzurrini sono stati "matati" ed eliminati dal Torino

Niente da fare per il Como Primavera che ieri è stato eliminato ai 32esimi di Coppa Italia TimVision Cup. La squadra azzurra diretta da mister Bell si è dovuta arrendere sul campo del Torino che si è imposto con un secco 5-0. I lariani hanno resistito per metà gara chiudendo sotto 1-o al 45' ma poi sono stati travolti nella ripresa dai granata che in meno di 10 minuti segnano quattro reti e cosi passano al turno successivo. Il Como Primavera invece si concentra sul prossimo impegno di campionato in programma sabato 29 ottobre alle ore 14.30 ad Alessandria.

Il tabellino di Torino-Como 5-0

primo tempo : 1-0

Marcatori: Caccavo 13'pt; Dell'Aquila 12'st, Dell'Aquila14', Jurgens 19' st, Dell'Aquila 20'st

Il tabellone dei 32esmi di Coppa Italia Primavera

Già giocate Benevento-Reggina 1-4, Empoli-Ascoli 2-3, Genoa-Virtus Entella 2-1, Lazio-Cosenza 3-1, Bologna-Pescara 4-1, Cesena-Parma 2-1, Frosinone-Pisa 2-0, Verona-Padova 2-0, Lecce-Crotone 3-0, Milan-Spezia 4-0, Monza-Cittadella 5-1, Napoli-Salernitana 4-1, Spal-Vicenza 4-2 overtime, Udinese-Venezia 5-4 rigori, Brescia-Cremonese 3-5 overtime; oggi mercoledì 26 ottobre ore 15 Torino-Como 5-0.

Il tabellone dei 16esmi di Coppa Italia Primavera

Mercoledì 9 novembre Torinp-Cremonese, Bologna-Ascoli, Frosinone-Cesena, Genoa-Milan, Verona-Udinese, Lazio-Lecce, Napoli-Reggina, Spal-Monza.

Programma del 7° turno d'andata del girone A Primavera 2

Sabato 29 ottobre ore 14.30 Alessandria-Como, Brescia-Venezia, Cittadella-Spal, Cremonese-Pordenone, Feralpisalò-Albinoleffe, Genoa-Reggiana, Vicenza-Padova, Monza-Parma.

Classifica del girone A Primavera 2

Venezia, Genoa, Parma 16; Spal 15; Monza 13; Como, Vicenza 8; Cremonese, Feralpisalò 7; Albinoleffe, Brescia 6; Cittadella, Alessandria 5; Reggiana 4; Pordenone 3; Padova 0.