Como women due giornate di Open days tutte al femminile

Como women al via le iscrizioni 2020/21 per le bambine nate dal 2004-al 2014.

Como women allenamenti aperti alle giovani calciatrici mercoledì 29 e venerdì 31 presso il centro sportivo di Appiano Gentile

Il Como women scende in campo. La società lariana infatti ha organizzato due open days giovanili di calcio femminile per mercoledì 29 e venerdì 31 luglio dalle 18.30 alle 20 presso il nostro Centro Sportivo di Appiano Gentile in viale dello sport. Due allenamenti aperti a tutte le bambine e ragazze nate dal 2004 al 2014 che abbiano voglia di provare questo bellissimo sport e conoscere il nuovo progetto 2020/21 del club lariano. Inoltre sono già aperte le scrizioni per le bambine e ragazze nate dal 2004 al 2014 in vista della nuova stagione calcistica.

Per informazioni rivolgersi presso la segreteria da martedì a venredì dalle ore 15 alle 18 al tel 3348445977 (Gianni) o 3471351959 (Italo).