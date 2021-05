Como Women per la squadra lariana pari casalingo un pò amaro con il Brescia

Como Women si è giocato mercoledì sera il recupero nel campionato di serie B femminile.

Como Women le ospiti hanno pareggiato nel finale 2-2 vanificando la doppietta segnata da Greta Di Luzio

Un pizzico di amaro in bocca in csa della Como Women dopo il recupero giocato mercoledì sera a Ponte Lambro e pareggiato 2-2 contro il Brescia. La squadra lariana infatti si era portata ben due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Greta Di Luzio ma proprio nel finale di gara è stata raggiunta dalla rete siglata da Pasquali che ha fissato così il punteggio sul 2-2. Con questo risultato la squadra di Mr Fabio Calcaterra sale a quota 38 raggiungendo al quarto posto Ravenna e Cesena. La Como Women tornerà in campo già domenica 16 maggio per il penultimo turno stagionale ospite del Tavagnacco terzo in classifica con l’obiettivo di scavalcarlo.

Il tabellino di Como Women-Brescia 2-2

Marcatori: Di Luzio 35’pt; C. Merli (rigore) 25′ st, Di Luzio 28′ st, Pasquali 43’st

Como Russo, Segalini, Rizzon, Varriale, Fadini, Vivirito, Cavicchia (23’ st Abati), Fusar Poli, Ambrosetti, Rognoni (35’ st Cama), Di Luzio (35’ st Pellegrinelli). (Bargna, Bianchi, Ferrarioi, Gomez Olivares, Franco). Allenatore Calcaterra

Brescia Gilardi, Viscardi, Locatelli, Galbiati, Brevi (27’ st Parsani), Ghisi, Magri (35’ st Pasquali), Previtali (15’ st Barcella), Cristina Merli (35’ st Assoni), Brayda, Luana Merli. (Meleddu, Verzeletti, Martino, Massussi, Colombo). Allenatore Macrì

Arbitro Marco Sicurello di Seregno.

Recupero del 23° turno di serie B

Mercoledì 12 maggio ore 20 Como Women-Brescia 2-2

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 49; Lazio 47; Tavagnacco 39; Como Women, Ravenna, Cesena 38; Cittadella 37; Chievo, Brescia 33; Roma 30; Orobica 29; Vicenza 27; Pontedera 17; Perugia 5.

Il programma del 25° turno di serie B

Domenica 16 maggio ore 15 Tavagnacco-Como, Cittadella-Ravenna, Orobica-Cesena, Pomigliano-Brescia, Pontedera-Perugia, Roma-Chievo, Vicenza-Lazio.