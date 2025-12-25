Conclusi i lavori al vecchio cimitero di Caglio. Intervento da circa 40mila euro, Iva inclusa.

Terminati i lavori

Conclusi i lavori al vecchio cimitero. Un’operazione di circa 40mila euro inclusa Iva. I cordoli sono stati riallineati e sostituiti, mentre è stata sistemata la ghiaia nei tratti di viale in cui mancava.

“Un intervento importante. Siamo felici sia stato concluso, anche per un discorso di sicurezza di chi frequenta il cimitero”, il commento del sindaco Vittorio Molteni.

In programma intervento in viale Campoè

E a proposito di sicurezza, l’Amministrazione ha in programma anche un intervento per la messa in sicurezza in viale Campoè con la realizzazione di una staccionata in castagno. Il costo è di 20mila euro. I lavori, con tutta probabilità, verranno eseguiti in primavera.