Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra: arriva la 31^ edizione a Cantù. Il concorso canturino, che si svolgerà al Teatro Fumagalli, prenderà il via il 1 maggio con la nuova sezione dedicata ai giovanissimi, continuando con le semifinali dal 2 maggio per poi concludersi con la finale prevista per la serata del 6 maggio.

Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra: arriva la 31^ edizione a Cantù

Il concorso porta in città artisti talentuosi provenienti da tutto il mondo, dando loro la possibilità di esibirsi davanti ad un’autorevole giuria guidata da Enrica Ciccarelli e dal direttore artistico Vincenzo Balzani e offrendo l’opportunità di suonare accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta da M° Ovidiu Balan.

Anche per questa edizione, la direzione del concorso è alla ricerca di famiglie canturine volontarie che possano ospitare i concorrenti per la durata della manifestazione; un modo per dare ospitalità ad artisti provenienti da tutto il mondo e un’occasione per conoscere e confrontarsi con altre culture.

Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra: le novità della 31^ edizione

Oltre alle due classiche categorie (classici e romantici) quest'anno è stata inserita la sezione giovanissimi (dagli 8 ai 18 anni): in questa sezione tutti i concorrenti potranno scegliere il loro concerto indifferentemente tra le due categorie.

"Era da tempo che pensavamo a questo inserimento: molti concorrenti giovanissimi dotati non riuscivano logicamente a competere per i premi, sia per l'età che per l'esperienza, trovandosi in competizione con pianisti di maggiore età ed esperienza. Questa categoria verrà ugualmente gestita attraverso una selezione a mezzo video e la giuria selezionerà i 6/8 concorrenti più meritevoli che proveranno il 30 aprile con nostro pianista accompagnatore e il 1 maggio con l'orchestra al completo il primo movimento del concerto prescelto".

La sera del 1° maggio terranno il concerto per la finale del concorso. Il 2 maggio inizierà il concorso classico nelle consuete due categorie.

"Altra novità della 31° edizione è la formazione di un'orchestra tutta italiana che pensiamo possa essere completata nel giro di 2 anni - aggiungono dall'organizzazione - Per questo abbiamo intrapreso con l'appoggio dell'orchestra Rumena di Bacau, con il suo direttore M° Ovidiu Balan e con il sovraintendente M° Pavel Ionescu l'inserimento di giovani orchestrali italiani, possibilmente della provincia o della regione, che nel giro di 2 anni saranno formati per sostenere gli interi concerti".