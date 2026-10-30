Coop Lombardia prosegue il suo piano di sviluppo: nella rete sette negozi di Coop Como Consumo

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Coop Lombardia prosegue il suo piano di sviluppo: dal primo novembre entrano nella rete sette negozi di Coop Como Consumo.

L’operazione di Coop

Prosegue il percorso di sviluppo e consolidamento della presenza di Coop Lombardia sul territorio regionale. A partire dal primo novembre, sette punti vendita della storica cooperativa Coop Como Consumo, situati nella provincia di Como, tra cui quello di Uggiate con Ronago, entreranno a far parte di Coop Lombardia. L’operazione prevede anche il passaggio di 93 dipendenti, nel segno della continuità occupazionale.

L’integrazione si inserisce nel più ampio piano di sviluppo di Coop Lombardia, che prevede investimenti per l’ammodernamento della rete commerciale, nuove aperture e il rafforzamento della presenza della Cooperativa sul territorio. Un percorso che ha visto la ristrutturazione di diversi punti vendita e, più recentemente, l’apertura del nuovo supermercato di Monza San Rocco e il rinnovamento dell’Ipercoop di Baggio a Milano, e che prosegue ora con l’ingresso dei sette negozi comaschi.

Coop Como Consumo

Coop Como Consumo rappresenta una realtà storica della cooperazione di consumo comasca, che nel corso degli anni ha costruito un rapporto diretto con i soci e le comunità locali. Un patrimonio di esperienze, relazioni e valori cooperativi che trova oggi continuità all’interno di Coop Lombardia.

“L’ingresso dei sette negozi di Coop Como Consumo rappresenta un ulteriore passo nel piano di sviluppo di Coop Lombardia – dichiara Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia – Stiamo portando avanti un percorso di investimenti che punta a rafforzare e qualificare la nostra presenza sul territorio, attraverso nuove aperture, ristrutturazioni e integrazioni di realtà cooperative. Un aspetto particolarmente significativo di questa operazione riguarda anche il passaggio dei 93 lavoratori: per noi lo sviluppo non è soltanto crescita della rete commerciale, ma significa anche valorizzare le persone, le competenze e il patrimonio di relazioni costruito negli anni”.

“Una nuova fase”

“Per Coop Como Consumo si apre una nuova fase che guarda al futuro nel segno della continuità – sottolinea Paolo Bernasconi, presidente di Coop Como Consumo – L’integrazione in Coop Lombardia rappresenta un’opportunità per dare nuove prospettive alla nostra realtà, mantenendo vivi i valori e il legame con il territorio che hanno accompagnato la nostra storia. È un passaggio importante, che mette al centro i soci, i lavoratori e le comunità locali. L’operazione conferma la volontà di Coop Lombardia di coniugare crescita, tutela dell’occupazione e valorizzazione del modello cooperativo, consolidando il proprio ruolo nel panorama della distribuzione lombarda”.